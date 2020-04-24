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Omzunda kuzuyla 23 Nisan şiiri okudu
Mersin'de omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan İsmail Alperen Töstü sosyal medyada ilgi gördü.
Mersin'in Kayrak Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin önünde küçük bir etkinlik düzenledi.
Evinin etrafını Türk bayraklarıyla süsleyen Töstü, ay yıldızlı tişört giyerek omzuna da kuzusunu aldı.
Bayrak sallayıp şiir okuyan Töstü'nün yakınının cep telefonuyla kaydettiği görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Etiketler: ismail alperen töstü 23 nisan şiiriSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 21:44
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