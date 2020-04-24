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Zonguldak'ta kısıtlamayı delenlere 38 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye 38 bin 160 lira para cezası uygulandı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler yapıldı.
Denetimlerde kararı ihlal eden 12 kişiye toplam 38 bin 160 lira para cezası verildi.
Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.
Etiketler: zonguldak koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 21:03
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