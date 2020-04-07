Haber Giriş: Kaynak: AA
Ölü tavukları çevreye atan kişiye 88 bin lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, ölü tavukları çevreye atan tavuk çiftliği sahibine 88 bin 499 lira ceza kesildi.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayan vatandaşlar, Gölecik Mahallesi'ndeki boş bir alanda yüzlerce tavuk ölüsü bulunduğunu bildirdi.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle bölgeye giden jandarma, çuvalların içinde 400 tavuk ölüsü buldu. Konuyu araştıran ekipler, tavukları çevredeki bir tavuk çiftliği sahibi K.Y'nin attığını tespit etti.
K.Y'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: para cezası ölü tavuk çiftlik sahibiSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 11:54
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