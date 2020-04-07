Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayan vatandaşlar, Gölecik Mahallesi'ndeki boş bir alanda yüzlerce tavuk ölüsü bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle bölgeye giden jandarma, çuvalların içinde 400 tavuk ölüsü buldu. Konuyu araştıran ekipler, tavukları çevredeki bir tavuk çiftliği sahibi K.Y'nin attığını tespit etti.

K.Y'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.