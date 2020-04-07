Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Valilikler ve kaymakamlıkların koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başlatılan ödemelerin dağıtımına, kamu kurumu çalışanları, jandarma ve emniyet ekipleri de eşlik ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu çerçevede, 120 bin nüfuslu Doğubayazıt ilçesinde belirlenen 12 bin 178 ihtiyaç sahibi aileye söz konusu ödemelerin ulaştırılmasına devam edildi.

İlçenin en ücra köylerine kadar gidip, kapı kapı dolaşan Mehmetçik, 1000 liralık sosyal yardım ödemelerini kimliklerini teyit ettikleri ailelere imza karşılığında teslim ediyor.

[Fotoğraf: AA]