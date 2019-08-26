İstanbul Valiliği, okullarda bağış adı altında kayıt parası toplanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında 55 adet inceleme başlatıldı.

Bunlardan 7'si sonuçlandırıldı, 48 dosyanın soruşturması devam ediyor.

"Veliler bağışa zorlanamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz"

Valiliğin açıklamasında "Anayasa'nın 42'nci maddesi 'İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır' hükmünü emreder.

Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır." hatırlatması yapıldı.

"İhbarlar ivedilikle değerlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılacak"

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde, okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir.

Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır."

Kaynak: TRT Haber