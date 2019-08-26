5 farklı isim, hepsi de kendisi. Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı.

Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti.

İlkokul diplomasını, Ersun ismiyle aldı, itiraz etti. Ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

En büyük korkusu altıncı bir isim ile anılmak

Ersin Akbaş, iddiasına göre bu yanlışlıklar sebebiyle iki kez de askerlik yaptı.

Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan adam, ikinci kez de 1990 yılındaki Körfez Krizi'nde Ersün adıyla askere gitti. Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu.

"Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin" diyen Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı.

Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.

İsim karışıklığı sebebiyle sorun yaşayan Ersin Akbaş'ın en büyük korkusu, altıncı bir isim ile anılmak.

Kaynak: TRT Haber