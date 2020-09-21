Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okul servislerini durdurarak denetledi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'de de denetim yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenci sayısı, maske, mesafe, dezenfektan kontrolü yapıldı

Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.

[Fotoğraf: AA]

Denetimlerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.