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Adana'da gıda deposu yandı: 10 milyon liralık zarar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir gıda deposunda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 milyon liralık hasar oluştı.
Kozan Mahmutlu Mahallesi'nde, bir gıda deposundan patlama sesinin ardından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken depoya giden elektrik yetkililerce kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin 4 saati geçen müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucu depoda bulunan gıda ürünleri kullanılamaz hale geldi. Hasarın yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.
Etiketler: Adana gıda deposu yangınSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:12
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