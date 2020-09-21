Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha arandığı aktarıldı.
Etiketler: Samsun deaş operasyonuSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:06
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