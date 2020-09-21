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Koronavirüs unutuldu düğünde halay çekildi: 7 kişiye 13 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da bir düğünde koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek halay çekildi. Polis, düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150'şer lira, maske takmayan 4 kişiye ise 900'er lira ceza kesti.
Devriye görevi yapan polis ekipleri, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokağı'nda onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü.
Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı.
[Fotoğraf: DHA]
Vatandaşları tedbirler ve son alınan kararlar konusunda uyaran ekipler, düğünü organize eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesti.
Maske takmayan 4 kişiye ise toplam 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: koronavirüs düğün covid-19 bursaSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:10
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