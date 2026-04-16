Okul ismi verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki bir grupta, Üsküdar'daki bir okulun adını vererek saldırı imasında bulunacak şekilde yazı yazan kişi ile grupta yer alan diğer kişiler hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma açtı.