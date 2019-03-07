Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda gündeme dair soruları yanıtlıyor. https://t.co/d59OAgo9iA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mart 2019

Oktay, CHP-İYİ Parti ittifakı ile ilgili olarak, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Siz dolaylı olarak getirip de bunu (HDP) bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin karşısına da çıkıp 'bu ittifakın parçası da şudur' diyemezsiniz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Doğuya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz diğeri çıkarmıyor. Bu, milletle alay etmektir. Milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart'ta da bunu göreceğiz zaten."

[Fırat'ın doğusuna operasyon] Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz her zaman ve şu anda da bir gece ansızın gelebiliriz. Hazırlıklarımız dün de tamamdı, bugün de tamam. pic.twitter.com/7t9m2qE4O7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mart 2019

Fırat'ın doğusuna operasyon

Fırat'ın doğusuna operasyona dair Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız." şeklinde konuştu.

"Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diyen, Oktay, Münbiç'le ilgili de "Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, "ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?" dedi.

S-400 konusu

Oktay, "Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok."

e-Devlet'te işlem sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini söyledi.

"İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır." diyen Oktay, 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçtüklerini söyledi.

Oktay, "Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye'yi çok yakın bir gelecek bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz"

"Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz" diyen Oktay, "Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi çok çok daha güzel günlerin beklediğinin göstergesi. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA