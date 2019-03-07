İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tanık beyanlarının alınmasına devam edildi.

Tanıklardan Tolgay Han Numanoğlu, olayın yaşandığı günden sonraki gün Sıla Gençoğlu'nun asistanı Hande Kızıl'ın evine gittiğini ve orada Gençoğlu'nu gördüğünü belirterek, "Sıla'nın korkunç bir vaziyette olduğunu gördüm. Suratındaki şişliği ve kırmızılığı, kollarındaki ve bacağındaki morlukları, ayrıca yürüyemediğini çok iyi hatırlıyorum. Ne olduğunu sorduğumda, 'Ahmet Kural tarafından darbedildiğini, kafasının duvarlara vurulduğunu, yerlerde sürüklendiğini, tekme atıldığını, kulaklarına vurulduğunu ve Kural'ın kendisine küfür ettiğini' söyledi" dedi.

Numanoğlu, sanık Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu'nun sorduğu, "Müştekinin yüzündeki morluk neredeydi?" sorusuna karşılık, "Videoda görüleceği üzere müştekinin sol gözünün tam üstü değil, elmacık kısmından yukarıya doğru morluk vardı." derken, sanık avukatı Sibel Aydın'ın, "Olaydan 18 saat sonra çekilen bir video vardır. Eğlence ve Ahmet Bey'le dalga geçen bu videoda müşteki güçlü bir şekilde el çırpmaktadır, ağrısına rağmen el çırpmış mıdır?" sorusu üzerine ise "Böyle bir görüntüde müştekinin suratını görerek eğleniyor yorumunu yapmak, asla mümkün değildir" ifadesini kullandı.

"Sıla'nın üstü başı ve gömleği yırtılmıştı"

Tanık Hande Kızıl da Sıla Gençoğlu'nun evine geldiğinde üstü başı ve gömleğinin yırtık olduğunu gördüğünü, yüzünde ve göz bölgesinde şişlik olduğunu fark ettiğini anlatarak, "Gömleğinin düğmeleri tamamen yırtılmıştı, gömleğinde kan vardı. Pantolonu yırtılmıştı. Yüzüne buz vererek ne olduğunu anlatmasını istedim. 'Kulaklarının uğuldadığını' söyledi. Kulaklarının arkasında kan vardı. 'Kural'ın saçlarından tutup kafasını duvara vurduğunu' söyledi. Kollarında ve dirseklerinde de morluklar gördüm. Yeni kıyafetler verdim. Kanama olduğundan bahsetti. Sabah saat 07.00'de uyuması için yatırdım" diye konuştu.

Söz alan müdahil Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir ise sanığın daha önceden "uyuşturucu kullanmak" suçundan kapatılan İstanbul 16. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 29 Nisan 2014'te 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını belirterek, 5 yıllık denetim süresi içinde bu dava konusu suç da işlendiği için hüküm dosyasının bu dosyaya eklenmesini talep etti.

Sanık Ahmet Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu da müdahilin anlatımında hunharca dövülmelerden bahsedildiğini ancak dilekçede sadece gözaltındaki sarılıklara işaret edildiğini savunarak, "Bir saat boyunca hunharca dövülme sonucu oluşan yaralanmanın niteliği bellidir. Bu çelişkinin farkında olarak müdahil tarafından dövülme fiilinin ara ara olduğundan bahsedilmiştir" dedi.

Avukat Kurutluoğlu, yeni delil toplanması ve soruşturmanın genişletilmesi talebinde de bulundu.

Olay yerinde keşif yapılması talebine ret

Sanık avukatı Sibel Aydın ise dosyaya bilimsel mütalaa sunduklarını, tanığa değil bilime inanılması gerektiğini, müştekinin aldığı sağlık raporunun son derece yetersiz olduğunu, raporların evrak üzerinden düzenlendiğini ve tek başına delil olarak kabul edilemeyeceğini öne sürerek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme, kovuşturmanın genişletilmesi ve olay yerinde keşif yapılması taleplerini, yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddederek, taraf avukatlarına esasa ilişkin diyeceklerini sordu.

Gençoğlu'nun avukatı Epözdemir, tüm delillerin toplandığını ve tanığın beyanlarının her şeyi açıkladığını söyleyerek, "Tanıkları oraya koyup kurgu yapmamız mümkün değildir. Dosyada başka toplanacak delil yoktur. Sanığın daha önce uyuşturucu kullanmaktan hükmü vardır, pişmanlık göstermemiştir. Bu yüzden sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararı olmamalıdır. Emsal mahiyette cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit de tanıkların sanığa iftira atmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve tüm delillerin toplandığını aktararak, delillerin "yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından mahkumiyet hükmü verilmesine yeterli olduğunu ileri sürdü. Koçyiğit, takdiri indirim uygulanmadan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkında savunması sorulan sanık avukatı Ahmet Kurutluoğlu ise savunma yapmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkında savunma yapmaları için süre vererek, duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Kural'dan duruşma sonrası açıklama

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Ahmet Kural, özel hayatıyla gündeme gelmekten ve gündemi meşgul etmekten çok rahatsız olduğunu söyledi.

Üzerine "kadına şiddet uygulayan adam" yaftasının yapıştırılmak istendiğini savunan Kural, "Bunu kesinlikle reddediyorum. Ben asla kimseye şiddet uygulamadım. Bunu mahkemede söyledim. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

"Ben bir kadını sevdim, aşık oldum" diyen Kural, şöyle devam etti:

"Onu önemsedim ve ona saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu dediğimi unutmayın kesinlikle. Bir planın, projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım, bunu şimdi görüyoruz. Ne diyeyim, Allah herkese gönül rahatlığı versin. İnsan geçmişe baktığında mutlu olmak istiyor. Benim vicdanım çok rahat."

Bir gazetecinin "Sevdiğiniz bir kadınla duruşma salonunda bulunmak nasıl bir duygu?" şeklindeki sorusunu Kural, "Eskiden sevdiğim kadındı, hiçbir şey hissetmedim" diye yanıtladı.

Kural, "Kadınlar sizi çok yoğun bir şekilde eleştiriyorlar ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık da "Haklılar. Yani onlar haklı oldukları davayı savunuyorlar ama bizim de elimizde bilimsel raporlar var, tek tek çürüttüğümüz, mahkemeye sunduğumuz. Kadınları seviyoruz, baş tacıdır" ifadelerini kullandı.

Duruşmasının 22 Nisan'a ertelendiğini hatırlatan Kural, "Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı da ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum. İlk başta 45 dakika sistematik şekilde hunharca dövdüğüm söylendi. Az önce de 15 dakika arayla boks maçıymış gibi sanki dinlenip dinlenip dövdüğüm söylendi. Şiddetin 45 dakikası, bir dakikası olmaz. Şiddet şiddettir ama nasıl anlatıldığına bağlı" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA