16 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden 2 kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktı.
Dün de önce Avcılar'da yaşayan kardeşi Mühendis Gürkan'ı öldürdü.
Ardından Başakşehir'de oturan bacanağı Alihan Tiz ile oğlu Erdal Tiz'i vurdu.
2 oğlunun cansız bedeniyle karşılaşıldı
Şinasi Gürkan'ı yakalamak için evine operasyon yapan polis, şüphelinin 2 oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Kullandığı otomobil uzun süre takip edilen Şinasi Gürkan, Şişli'de yakalandı.
Zanlının yakalanmaması durumunda, aile içi katliama devam edebileceğinden de şüphelenildiği öğrenildi.
Şinasi Gürkan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
Kaynak: TRT Haber, DHA