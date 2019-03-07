Türkiye

Cezaevinden çıktı, 2'si oğlu 5 kişiyi öldürdü

07 Mart 2019 Perşembe 10:19 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 10:41

İstanbul'da eski bir cinayet hükümlüsü Şinasi Gürkan, beş kişiyi öldürdü. Cezaevinden bir yıl önce çıkan Şinasi Gürkan'ın, 16 yıl önce de iki kardeşini öldürdüğü öğrenildi.

16 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden 2 kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktı. Dün de önce Avcılar'da yaşayan kardeşi Mühendis Gürkan'ı öldürdü. Ardından Başakşehir'de oturan bacanağı Alihan Tiz ile oğlu Erdal Tiz'i vurdu. 2 oğlunun cansız bedeniyle karşılaşıldı Şinasi Gürkan'ı yakalamak için evine operasyon yapan polis, şüphelinin 2 oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Kullandığı otomobil uzun süre takip edilen Şinasi Gürkan, Şişli'de yakalandı. Zanlının yakalanmaması durumunda, aile içi katliama devam edebileceğinden de şüphelenildiği öğrenildi. Şinasi Gürkan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. Kaynak: TRT Haber, DHA Etiketler: şinasi gürkan İstanbul esenyurt erdal tiz alihan tiz cinayet

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