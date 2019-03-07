İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma gibi birçok olaya karıştığı belirlenen, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve merminin ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA