İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ankara'da Beştepe Millet, Diyarbakır'da Kurşunlu, Giresun'da Sarayburnu, Bursa'da Ulu, Konya'da Hacı Veyiszade ve Kapu ile İstanbul'da Fatih ve Eyüp Sultan camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kandil mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, halk arasında "üç aylar" olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girildiğini söyledi.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, bu manevi mevsime girişin habercisi olan Regaib Kandili'nin idrak edileceğini belirten Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz, Recep ayı girdiğinde, 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur' şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir. Müslümanların her yıl içtenlikle yaptıkları dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle Regaib Gecesi'ni ihya ederek huzur bulmaktadır. Bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle, kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekmektedir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır."

Erbaş, bütün İslam aleminin Regaib Gecesi'ni tebrik edip, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Kaynak: AA