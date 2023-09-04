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Türkiye
AA 04.09.2023 12:14

Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

İstanbul Büyükçekmece'de sokağa okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler.

Ahmediye Mahallesi'nde kıraathanede oturan bir grup arkadaş, mahallelerinde düğün olduğunu öğrenmeleri üzerine kahvehanedeki masa, sandalye ve okey takımını alarak sokağa çıktı.

Sokakta kurdukları masada okey oynayarak düğün konvoyunun önünü kesen gençleri gören düğün sahipleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Düğün sahiplerinden bahşiş alan gruptakiler, daha sonra masalarını toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

​​​​​​​"Ben de oturdum biraz oynadım"

Mehmet Şefik Deniz, sokağa masa kurma fikrinin arkadaşlarından çıktığını anlatarak, "Çayımızı aldık, oyun oynadık. 900 lira bahşiş alarak yolu açtık. Beklemiyorlardı hiç" dedi.

Damadın babası Önder Başaran ise böyle bir şey beklemediğini ve çok şaşırdığını söyleyerek, "Ben de oturdum biraz oynadım. Gençler düşünmüş, böyle bir şey yapmış, güzel oldu" diye konuştu.

Düğün konvoyunun önünün kesildiği anlar, güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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