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Türkiye
AA 04.09.2023 11:53

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kuzeydoğulu rüzgar ve fırtına ile etkili olması bekleniyor.

Kırklareli il genelinde çok kuvvetli, Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Sağanak Hava Durumu Kırklareli Edirne Tekirdağ
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