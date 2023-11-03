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Türkiye
DHA 03.11.2023 11:55

Öğretmeni dövdü, "kendine zarar vermiş olabilir" dedi

Adana'da, kendisini uyaran öğretmeni yumruklayan taksi şoförü tutuklandı. 6 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Eyüp Yavuz, ifadesinde, "Kendisine vurmadım. Kendine zarar verip, darp raporu almış olabilir" dedi.

Öğretmeni dövdü, "kendine zarar vermiş olabilir" dedi

Olay, 1 Ekim'de Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi.

Okul çıkışında öğrencilerin trafik güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, kapının önüne park eden taksi şoförü Eyüp Yavuz'u uyardı. Kavak, taksi şoförüne aracı başka bir yere park etmesini söyledi. Yavuz, okula veli getirdiğini söyleyip, aracını çekmedi. Bunun üzerine Kavak, aracın fotoğrafını çekti. Bu duruma sinirlenen Yavuz, aracından inip, Kavak ile tartışmaya başladı.

Öğretmenin kaşına 7 dikiş atıldı

Çevredekilerin de araya girmesi ile arbede çıktı. Bu sırada Yavuz, kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Necmettin Uçar'ı yumrukladı. Yılmaz aracı ile kaçarken, Necmettin Uçar çağırılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaşına 7 dikiş atılan Uçar taburcu olurken, taksi şoförü polis ekiplerince yakalandı.

Taksicinin 6 suç kaydı çıktı

'Taksirle yaralama', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan 6 kaydı bulunan Yavuz, ifadesinde, "Kesinlikle vurmadım. Kendine zarar verip, darp raporu almış olabilir" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp Yavuz, tutuklandı.

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