Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Öğretmen çift ve bebekleri depremde yaşamını yitirdi
Gaziantep'te enkaz altında kalan Aksaraylı öğretmen çift Oğuzhan ve Melek Altınsoy ile 2 aylık bebekleri Nehir Asel, yaşamını yitirdi.
Gaziantep Nurdağı ilçesinde Feyzullah Yıldırım Anadolu Lisesi’nde görevli Almanca öğretmeni 30 yaşındaki Oğuzhan Altınsoy ile Nurten Öztürk Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni 28 yaşındaki Melek Altınsoy ve 2 aylık kızları Nehir Asel, Atatürk Mahallesi Nur Sitesi'ndeki evlerinde depreme yakalandı.
Yıkılan binanın enkazında yapılan çalışmalarda Oğuzhan ve Melek öğretmen ile kızları Nehir Asel'in cansız bedenlerine dün gece ulaşıldı.
Aksaray nüfusuna kayıtlı Oğuzhan öğretmenin 1 yıl önce evlendiği ve eşi Melek Altınsoy ise Mersin Mut ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Cenazeler, bugün ailelerine teslim edilecek.
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