Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY bugün 27 bin kişiyi tahliye edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
THY deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerin tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün 26 bin 699 vatandaşı taşıyacaklarını açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
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