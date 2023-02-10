Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Şehitkamil ilçesinde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, Afet Gönüllüleri Derneği, polis ve Şehit Kamil Belediyesi ekiplerince Gölgeler Apartmanı enkazında yürütülen çalışma sonucu 17 yaşındaki Adnan Korkut, 94 saat sonra göçük altından çıkarıldı.

Korkut, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı.

Kepçeye göre yer değiştirdi

Enkazdaki kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu.

AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için harekete geçti.

Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.

''Sadece sizin gelmenizi bekledim''

AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların 'Adnan' tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı.

Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, ''İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağıda köpeğim de vardı, sesi geliyordu'' dedi.