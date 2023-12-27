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Türkiye
AA 27.12.2023 11:27

Öğrenciler derste Milli Mücadele kahramanlarını canlandırıyor

Amasya'da bir ilkokulda 4. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinde Milli Mücadele kahramanlarını daha iyi anlamak için onların kostümlerini giyerek canlandırma yapıyor.

Öğrenciler derste Milli Mücadele kahramanlarını canlandırıyor

Amasya'da Fatih İlkokulu Öğretmeni Özlem Göç, sosyal bilgiler dersini öğrencilerine sevdirmek, dersi ilgiyle dinlemelerini ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak için farklı bir yöntem seçti.

Milli Mücadele döneminin kahramanları konusunu işlerken öğrencilerinden yardım alan Göç, öğrencilerinden seçtiği kahramanları canlandırmalarını istedi.

Belirlenen karakterlerin kostümlerini giyen öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk, Şerife Bacı, Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Gördesli Makbule Hanım, Nezahat Onbaşı, Seyit Onbaşı karakterlerine bürünerek, sırasıyla derse girip, kim olduklarını ve Milli Mücadele döneminde ne yaptıklarını anlattı.

Tarihi konuları canlandırmalarla anlatmaya devam edecekler

Özlem Göç, sosyal bilgiler dersinde işledikleri Milli Mücadele kahramanları konusunun, çocukların zihninde daha kalıcı hale gelmesi için böyle bir yöntem seçtiğini söyledi.

Öğrenciler derste Milli Mücadele kahramanlarını canlandırıyor

Tarihle ilgili konuları anlatırken bu uygulamaya devam edeceklerini belirten Göç, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın, onlara emanet edilen vatan için savaşanların ne gibi çalışmalar yaptıklarını, kendilerini nasıl feda ettiklerini anlamalarını bu rollere bürünerek sağlamış olduk. Böylelikle kendilerine bırakılmış olan Türkiye Cumhuriyeti'ne daha çok sahip çıkmalarını, kendinden sonra gelecek olan çocuklarına, evlatlara emanet ederken bunları daha iyi anlatmalarını sağlamaktı amacım, inşallah yerine varmıştır diyorum. Çocuklar vatan için ne gibi fedakarlık yapılabileceklerini daha iyi anladı. Bir de sosyal bilgiler dersi artık onlara sıkıcı bir ders olmaktan çok daha eğlenceli, demek ki bu dersi de daha iyi öğrenebiliriz, bilgilerin de daha kalıcı olması onlar üzerinde etkili oldu."

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran öğrencilerden Ahmet Eymen Öztürk, bu sayede dersi etkili işlediklerini, arkadaşları ve kendisinin anlatılan konuları çok işi öğrendiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Belinay Barakalı ise "Bu çalışmada Halide Edip Adıvar'ı canlandırdım. Bunun için mutluyum. Hem arkadaşlarım daha güzel öğrendi, hem de milli kültürümüzü, onların bizim için neler yaptığını, bu vatan için neler yaptığını daha güzel öğrendiler" diye konuştu.

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