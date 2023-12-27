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Türkiye
AA 27.12.2023 11:02

Osmaniye'de 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de iki araçta toplam 60 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, Ahmet Ş. idaresindeki panelvanı durdurdu.

Yapılan aramada, aracın taban kısmındaki gizli bölmelerde 46 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler aynı noktada, bir kargo firmasına ait kamyonda narkotik dedektör köpeği yardımıyla yaptığı aramada, kutu içerisinde 14 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu buldu.

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Osmaniye Uyuşturucu Narkotik
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