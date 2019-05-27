Foça Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça Turizm Derneği, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinin destek verdiği kıyı ve su altı temizliği etkinliğine Reha Necla Midilli Ortaokulunun 60 öğrencisi ile Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde eğitim gören 20 yedek subay adayı, 30 kadın subay adayı, Jandarma Dalış Timi ve Foça Turizm Derneği üyeleri katıldı.

Çanak Koyu'nun derinliği fazla olmayan sularına şnorkel takarak dalan öğrenciler, kıyı ve su altı temizliğine destek veren büyüklerinin de yardımıyla plastik ve cam şişe, bardak, tabak, araba lastikleri, naylon poşetler, misina ve balık tutma aparatları, konserve kutuları, içecek kutuları, ağlar, usturmaça ve tekne parçaları gibi çöpleri kıyıya ve teknelere çıkardı.

Denizden çıkarılan çöpler gün boyu sergilendi

Halen Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Tarihi Foça Öğretmen Evi önünde ağaç dalına asılan çöpler, gün boyu sergilendi. Çöplerin daha sonra Foça Belediyesi araçlarıyla çöp istasyonuna gönderileceği belirtildi.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarılan çöplerin çevre duyarlılığı açısından üzüntü verici manzara oluşturduğunu söyleyerek, çalışmaya katılan öğrenci, asker ve bölge sakinlerine teşekkür etti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle 10 gün önceden "Yaşadığım kente sahip çıkıyorum" sloganıyla kıyı ve su altı temizliği etkinliği düzenlediklerini belirten Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu Müdürü Ahmet Okur da 60 öğrencinin şnorkelle serbest dalışla deniz temizliği yaptığını ifade etti.

Okur, "Yıllardır sadece kıyı ve plaj temizliği yaparak gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl çeşitlendirerek deniz temizliğini de kattık. Çocuklarımız alabilecekleri, 30 denizden 30 çuval dolusu çöp çıkardı. Bize destek verenlerin de katkılarıyla denizi yaklaşık 1 ton çöpten arındırdık. Bundan sonra çocuklarımızı daha çok katarak ve faaliyetlerimizi geliştirerek çevre bilinci ve duyarlılığına katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA