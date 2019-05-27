1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında önemli bir aşama daha tamamlandı.
Yaklaşık 55 bin ton ağırlığındaki dev kule temeli, römorklarla Anadolu yakasına götürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı törenle batırma işlemine başlandı.
Kulelerin montajına başlanacak
74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindeki beton kütlenin yerleştirilmesi 36 saati buldu.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kule keson batırma işlemi bu sabah saatlerinde tamamlandı.
Kulelerin montajına kısa sürede başlanacak.
Köprü 18 Mart 2022'de açılacak
Köprü, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in yüzüncü yılına atfediliyor.
Köprünün kule bağlantıları Türk bayrağının renklerine boyanacak.
Her iki kulenin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Deniz Savaşında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek.
Avrupa yakasındaki kule temelleri 9 Mayıs'ta batırılmıştı.
Gelibolu Şekerkaya ile Lapseki Sütlüce arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.
Kaynak: TRT Haber