Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde 1994 yılında işlenen cinayet 25 yıl sonra aydınlandı.

Kurban S.Ç'nin babası, halası, halasının eşi ve kuzeni, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin itirafları neticesinde kurban S.Ç'nin 1994 yılında evlilik dışı hamile kaldığı, bunun üzerine baba S.K'nın, kurbanın halası ve halasının eşini azmettirerek S.K'nın cinayetine sebep olduğu belirlendi.

Halasının eşi tarafından ormanlık alana götürülen S.Ç'nin boğularak öldürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

S.Ç'nin cesedinin bulunması için ceset arama köpeği ile arama ve kazı çalışmaları başlatıldı.

25 yıl önce işlenen S.Ç. cinayetinin şüphelileri maktulün babası S.K. halası V.M eniştesi M.M ve kuzeni T.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber