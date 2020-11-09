Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Kastamonu’da da öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hazırladıkları özel kliple andı.

'Ata’ya Özlem' adlı klip hazırlandı

Kastamonu’nun Cide İlçesindeki Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu öncülüğünde Kastamonu, Bartın, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kırıkkale ve Van’dan gelen 14 öğrenci ile 2 öğretmen, Ata’ya Özlem adlı klip hazırladı. Öğrenci ve öğretmenlerin enstrümanlarıyla eşlik ettiği klip, izleyenlerin beğenisini topladı.

Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü farklı bir şekilde anmak istediklerini belirterek, “Atamızın aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde ona olan özlem, saygı ve minnet duygumuzu yansıtan klibimizi Cide’mizin doğal güzellikleriyle bütünleştirerek halkımızla buluşturduk” diye konuştu.