Haber Giriş: Kaynak: DHA
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da 5 patenci genç, çevre yolunda süratle giden otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anları yoldan geçen bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kent merkezinde, bulvarlarda ya da yokuş çıkarken toplu taşıma veya motosikletlere tutunarak trafiği ve kendi hayatlarını tehlikeye sokan patenciler, bu kez araçların saatte 80 kilometre hızla gittiği çevre yolunda görüntülendi.
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Köprülü Kavşağı'nda bir otomobile tutunan patenli 5 genç, trafiği tehlikeye soktu. Dördünün araca tutunduğu, beşinci kişinin ise arkadaşının belinden tutup ilerlediği tehlikeli yolculuk, arkadan gelen sürücülerin de tepkisini çekti.
Patenci gençlerin o anları bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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