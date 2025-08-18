Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
AA 18.08.2025 15:40

Oğlunun boğazına fındık kaçan anneyi 112 çalışanı sakinleştirdi

Afyonkarahisar'da oğlunun boğazına fındık kaçan anneyi telefonda yardım istediği 112 çalışanı sakinleştirdi.

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan anne, yaklaşık iki ay önce çocuğu E.Ç.'nin yediği fındık nedeniyle nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Çağrıyı karşılayan acil tıp teknisyeni Güldane Sezgin, "Çocuğumun boğazına fındık kaçtı, çok kötü çıkartamıyoruz" diyerek yardım isteyen kadını sakinleştirdi.

Bu sırada, boğazındaki fındık parçaları çıkan çocuk ağlamaya başladı. Sezgin, kadına telefonda ambulans ekibinin yola çıktığı bilgisini verdi.

Ambulans ekibi 7 dakikada ulaştığı E.Ç.'nin sağlık kontrolünü yaptı.

Vatandaş ile Sezgin'in görüşmesi, merkezin telefon kayıtlarında yer aldı. 

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul, kurumun vatandaşın en zor anında yanında olmaya çalıştığını söyledi.

"Annemizi yönlendirmek mesleki tecrübe gerektirir"

Yaklaşık iki ay önce panik içerisinde bir annenin 112 Acil Çağrı Merkezini çocuğu için yardım istemek için telefonla aradığını dile getiren Eroğul, şöyle konuştu:

"112 Acil Çağrı Merkezinde bir gün içerisinde çok fazla olayla karşılaşıyoruz. Bizim yapacak olduğumuz en ufak bir hata bazen geri dönüşü telafi edilemez olabilir. Bu yaşanan olay da kötü sonuçlanabilirdi. O esnada panik halinde olan annemizi yönlendirmek mesleki tecrübe gerektirir."

Eroğul, çağrıyı karşılayan ve anneyi sakinleştirip yönlendiren personeline teşekkür etti.

