Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.08.2025 14:36

Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı

Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu geçici olarak hizmete kapatıldı.

Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.

Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."

ETİKETLER
Ankara Ulaşım
Sıradaki Haber
İzmir'de çöp yığınları tepkilere neden oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Memur zammı için ikinci teklif toplantısı 18.30'da yapılacak
17:03
Kudüs Valiliği: İsrail'in "E1" planı nedeniyle 7 bin Filistinli zorunlu göç tehdidi altında
16:44
Zelenskiy: Rusya, bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir
17:00
Kandilli Rasathanesi kapılarını halka açtı
17:01
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye'de akciğer nakli yapabilen 3. merkez oldu
16:08
Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı
Açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı
Açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı
FOTO FOKUS
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ