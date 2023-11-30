Off-Road pilotları terörden temizlenen Gabar Dağı'nda Türk bayrağı açtı

Şırnak Valiliği, Giresun Çotanak Off-Road Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile Off-Road pilotları 4x4 araçlarıyla Gabar Dağı'na çıktı.

Dağın zirvesinde açıklamada bulunan kulüp başkanı Akın Aras, petrol tesislerini gezmek istediklerini, Gabar Dağı'nın ne kadar rahat gelinebileceği ve gezilebileceği bir yer olduğunu gördüklerini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Emre Uçan ise Giresun’dan bir otobüs öğrenci getireceklerini dile getirerek, "Onlarda buraları gezecekler. Bu organizasyonu yaparken şunu vurgulamak istedik. Terörden temizlenmiş bu bölgelerin yeniden gençlik faaliyetlerine ne kadar açık olabileceğini biz Karadeniz’den gelip, önce Şırnak halkına sonra da tüm Türkiye’ye lanse etmek istiyoruz. Çünkü görüyoruz ki; bu dağlar bir zamanlar mevziler olsa da şu anda gençlik için bir etkinlik alanı durumundadır" dedi.

Ziyaretçiler, alanı gezdikten sonra Şehit Esma Çevik’in annesi Nebahat Gözüaydın’ı telefon ile arayarak görüştü.