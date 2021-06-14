Deniz salyası diğer adıyla müsilaj, Marmara Denizi'nde aylardır etkili oluyor.

Su yüzeyindeki köpüklü yapışkan oluşum, koku ve görüntü kirliliği de yaratıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere gönderilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge doğrultusunda Marmara'ya kıyısı olan kentlerde deniz temizliği seferberliği başlatıldı.

Ekipler müsilajın durumunu anlık takip ederek, atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri ve vidanjörlerle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"İyileşme uzun bir zaman alacak"

ODTÜ Bilim Gemisi bu kez müsilajın Marmara Denizi'nin karanlık diplerine etkisini araştıracak.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, ilk verilerin, müsilajın deniz yüzeyinin 40-50 metre derinliğine yığılmış durumda olduğunu gösterdiğini ve iyileşmenin uzun bir zaman alacağı görüşünde olduklarını söyledi.

"Müsilajın 1210 metredeki etkisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"

Yücel konuşmasına şöyle devam etti:

"Marmara Denizi'ndeki müsilajın en dip noktalarındaki etkisini yeni nesil sensörlerle görüntüleyecek araştırmalara başlayacağız. Böylece, Marmara Denizi'ni 50 metreye kadar saran müsilajın en dip nokta olan 1210 metredeki etkisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca ilerleyen haftalardaki seferlerimizde Marmara'daki balıklara bir nevi nüfus sayımı yapmayı planlıyoruz. Akustik cihazlarla bu öngörüyü yapabileceğimizi düşünüyoruz."