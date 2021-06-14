Hem evsel hem de sanayi atıkları İstanbul'un derelerini neredeyse öldürdü.

Kirlenen dereler hem renk değiştiriyor. Hem de etrafa kötü koku yayıyor.

Çevrede oturanlar kokudan rahatsız

Ayamama Deresi kirlilikle savaşıyor. Çevredeki binalar dere manzaralı olduğu için başta cezbedici görülebilir ama işin aslı öyle değil.

Derenin durumu hiç iç açısı değil. Akarsuda ve yatağındaki çöpler ve atıklara kötü bir koku eşlik ediyor.

Hem rengi hem kokusu değişti

Kötü koku yayanlardan bir diğeri Kağıthane Deresi...

Bir zamanlar balıkların yüzdüğü dere şimdilerde kirlilikle savaşıyor. Öyleki derenin rengi kahverengiye dönmüş durumda. Özellikle sıcak yaz günlerinde derede buharlaşmanın da etkisiyle kötü koku yayılıyor.

Kurbağalıdere'de de koku sorunu

İstanbul Anadolu yakasının en uzun akarsularından Kuşdili Deresi namıdeğer Kurbağalıdere'de de benzer manzaralar var. Burası da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte rahatsız edici kokulara ev sahipliği yapıyor.

Dere kenarlarında oturan vatandaşlar da kötü kokudan şikayetçi.