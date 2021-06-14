Renk değiştiren dereler şimdi de kötü koku yayıyor
İstanbul'un derelerindeki kirlilik sadece denizleri kirletmekle kalmıyor. Dereler bazen kırmızı, bazen yeşil hatta siyah akıyorlar. Buna kötü koku da eşlik ediyor. Özellikle dere kenarında oturanlar durumdan şikayetçi.
Hem evsel hem de sanayi atıkları İstanbul'un derelerini neredeyse öldürdü.
Kirlenen dereler hem renk değiştiriyor. Hem de etrafa kötü koku yayıyor.
Çevrede oturanlar kokudan rahatsız
Ayamama Deresi kirlilikle savaşıyor. Çevredeki binalar dere manzaralı olduğu için başta cezbedici görülebilir ama işin aslı öyle değil.
Derenin durumu hiç iç açısı değil. Akarsuda ve yatağındaki çöpler ve atıklara kötü bir koku eşlik ediyor.
Hem rengi hem kokusu değişti
Kötü koku yayanlardan bir diğeri Kağıthane Deresi...
Bir zamanlar balıkların yüzdüğü dere şimdilerde kirlilikle savaşıyor. Öyleki derenin rengi kahverengiye dönmüş durumda. Özellikle sıcak yaz günlerinde derede buharlaşmanın da etkisiyle kötü koku yayılıyor.
Kurbağalıdere'de de koku sorunu
İstanbul Anadolu yakasının en uzun akarsularından Kuşdili Deresi namıdeğer Kurbağalıdere'de de benzer manzaralar var. Burası da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte rahatsız edici kokulara ev sahipliği yapıyor.
Dere kenarlarında oturan vatandaşlar da kötü kokudan şikayetçi.