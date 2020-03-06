Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. Maddesine göre, MİT mensuplarının kimliği deşifre edilemez. Ancak bazı gazete ve internet sitelerinde, iki MİT üyesinin Libya'da görev yaparken şehit olduğu haberi yer aldı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu haberlerle hem MİT görevlilerinin hem de ailelerinin kimlik bilgilerinin deşifre edildiği gerekçesiyle soruşturma açtı.

İnternet üzerinden yayın yapan Odatv'de haberi hazırlayan muhabir Hülya Kılınç ile Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı.

Ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan gözaltına alındı.

Adliyeye gönderilen Pehlivan, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Odatv'nin internet sitesine erişim engeli

Aynı soruşturma kapsamında Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi’nin 3 çalışanı da savcıya ifade verdi.

Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser daha sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da, soruşturma kapsamında idari tedbir kararı uyguladı. "Odatv.com" internet sitesine erişim engeli getirildi.