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Nükleer Düzenleme Kurumu 40 uzman yardımcısı alacak14 Kasım 2019 Perşembe 01:24 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 01:27
Nükleer Düzenleme Kurumu, 40 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 2 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.
Nükleer Düzenleme Kurumu, ağırlıklı olarak elektrik, fizik, makine ve nükleer enerji mühendisliği alanında 40 uzman yardımcısı alımı yapacak.
Adaylar en geç 2 Aralık Pazartesi gününe kadar başvuru yapabilecek.
Adaylar, KPSS'den Nükleer Enerji Mühendisliği alanında 70 puan, diğer alanlarda ise 80 puanı olması halinde sözlü giriş sınavına girmeye hak kazanabilecek.
Sınavlar, 16 - 27 Aralık tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu'nda yapılacak.
Kaynak: TRT Haber