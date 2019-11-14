Nükleer Düzenleme Kurumu, ağırlıklı olarak elektrik, fizik, makine ve nükleer enerji mühendisliği alanında 40 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Adaylar en geç 2 Aralık Pazartesi gününe kadar başvuru yapabilecek.

Adaylar, KPSS'den Nükleer Enerji Mühendisliği alanında 70 puan, diğer alanlarda ise 80 puanı olması halinde sözlü giriş sınavına girmeye hak kazanabilecek.

Sınavlar, 16 - 27 Aralık tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu'nda yapılacak.

Kaynak: TRT Haber