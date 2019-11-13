Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiği, çıkan yangının kontrol altına alındığı ve olay yerinin çevresinin emniyetinin sağlandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, olayla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber