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Türkiye
İHA 27.07.2024 13:12

"Niye çöp atıyorsun?" dedi, 15 kişiden dayak yedi

Bursa'da akaryakıt istasyonunda çalışan Şamil Kasap, yere çöp atmaması konusunda uyardığı müşteri ve yakınları tarafından darp edildi.

"Niye çöp atıyorsun?" dedi, 15 kişiden dayak yedi

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 çocuk babası Şamil Kasap, yakıt almak için gelen bir müşteriyi karşıladı. Yakıt aldığı esnada yere çöp atan müşteriyi fark eden Kasap, "Yere niye çöp atıyorsun?" diye sordu. Soruya sinirlenen müşteri, Kasap'a küfür ederek cevap verdi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce işyerinde bulunan diğer çalışanlar olayı hemen ayırdı. Fakat öfkeli müşteri bununla da yetinmeyip hemen yakınlarını aradı. Kendilerine gelen telefon üzerine akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 15 kişilik grup, 3 çocuk babası adama saldırdı.

Mesai arkadaşları Kasap'ı hemen dinlenmek için kullandıkları odaya soktu. Odanın camını kırıp içeri giren kalabalık, Kasap'ı feci şekilde darp ederek olay yerinden ayrıldı.

Kolu kırılan, vücudunun farklı yerlerinde darp izi bulunan Şamil Kasap, ihbar üzerine gelen ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip yapılan tedavinin ardından 2 ay iş göremez raporu aldı.

"Cebimde 8 bin lira para vardı onu da almışlar"

O anları anlatan Kasap, "Çalıştığım esnada bir müşteri yanaştı. Yakıt verecekken kendisinin yere çöp attığını gördüm. 'Niye atıyorsun, sana yakışıyor mu?' dedim. Daha sonra bana küfür etti. Ben 'niye küfür ediyorsun?' deyince, tartışmaya başladık. Daha sonra bu şahıs, yakınlarını telefonla aramış. Yaklaşık 15 kişi gelip beni darp ettiler, cebimde 8 bin lira para vardı onu da almışlar. Biz o kadar kişinin vurmasına rağmen ölmediğimize dua ediyoruz. Ben yetkililere sesleniyorum; Bugün bize yarın başkasına, adalete güveniyorum, karşı taraftan şikayetçiyim" diye konuştu.

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