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Türkiye
TRT Haber 27.07.2024 12:16

15 il için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

15 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminleregöre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli yağış beklenen, Ordu ve Samsun için "turuncu", Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Rize, Sakarya, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Ardahan ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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