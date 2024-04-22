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Türkiye
AA 22.04.2024 10:38

Nisan ayında karla mücadele: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı.

Nisan ayında karla mücadele: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Soğanlı Dağları üzerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e gitmek isteyen Bulgaristan, Belçika ve Finlandiya uyruklu 4 turist, bulundukları otomobilin yolda kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, kent merkezine getirildi. Sağlık durumu iyi olan turistler, bir otele yerleştirildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle otomobili kara saplandığı yerden çıkarttı.

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Bayburt Kar Yağışı AFAD
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