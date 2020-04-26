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Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
[Fotoğraf: AA]
Nijerya ve Ganadaki 133 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 2'si bebek 133 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindi.
Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Aydın'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.
Öte yandan aynı uçakla İzmir'e gelen 10 Kuzey Makedonya vatandaşı da işlemlerin ardından ülkelerine gitmek üzere kara yoluyla Edirne'ye doğru hareket etti.
"Türk vatandaşları Aydın'da yurda yerleştirildi"
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Aydın'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.
Etiketler: tahliye koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 05:18
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