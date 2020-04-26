Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali" dedi.

Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz.

ABD

Cibuti

Etiyopya

Gana

Moritanya

Nijerya

Senegal

Somali#BirlikteBaşaracağız#ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/w6HdCSxkLD — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) April 25, 2020

Yavuz Selim Kıran ayrıca, Twitter'da başlatılan "BirlikteBaşaracağız" ve "ÜlkemleGururDuyuyorum" şeklindeki hastaglere de destek verdi.