Haber Giriş: Kaynak: AA
Bir günde 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 ülkeden 9 sefer ile 1411 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali" dedi.
Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz.
— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) April 25, 2020
ABD
Cibuti
Etiyopya
Gana
Moritanya
Nijerya
Senegal
Somali#BirlikteBaşaracağız#ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/w6HdCSxkLD
Yavuz Selim Kıran ayrıca, Twitter'da başlatılan "BirlikteBaşaracağız" ve "ÜlkemleGururDuyuyorum" şeklindeki hastaglere de destek verdi.
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