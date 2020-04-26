Haber Giriş: Kaynak: AA
Karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi'nde, kız kardeşler Aynur K., Eda K., ve Gamze K., evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: tedavi karbonmonoksit çocukSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 01:10
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