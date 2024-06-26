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Türkiye
AA 26.06.2024 04:27

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Niğde'de kamyon, otomobil ve tırın çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkiinde Mehmet Yaşar Kılınç idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki kamyon ve Ü.Ç'nin kullandığı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile eşi Vesile ve kızı Ebru Kılınç hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Eymen ve Ekim Kılınç ile tır sürücüsü ve aynı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den bilgi aldı.

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

2'si ağır 4 yaralı

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çelik, kazada yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını belirterek, "Olayın ilk anından itibaren hemen jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ekiplerini yönlendirdik. 2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi. Ağır yaralı hastalarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Pozantı istikametinden gelen otomobilin karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını aktaran Çelik, daha sonra kamyonun tırla çarpıştığını kaydetti.

Tır sürücüsü ile yanındaki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Çelik, kaza nedeniyle kapanan yolun yeniden trafiğe açıldığını sözlerine ekledi.

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Niğde Trafik Kazası AFAD İtfaiye
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