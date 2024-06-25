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Türkiye
TRT Haber 25.06.2024 23:30

Dicle Elektrik: Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit

Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Mardin'deki arazi yangının elektrik iletim hatlarından çıktığı iddiasına delillerle cevap verdi. Açıklamada, "Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit" denildi.

Dicle Elektrik: Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin hayatını kaybettiği arazi yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti rapor hazırlıyor.

Yangının elektrik iletim hatlarından çıktığı iddiası Dicle Elektrik Anonim Şirketi, delillerle yalanladı.
Şirket, geniş alana yayılan yangının anız yakımından kaynaklandığına ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

Yangının başladığı iddia edilen mezarlık bölgesinde elektrik hattının olmadığına dair fotoğraflar yayımladı.

Yangından sonra Köksalan Mahallesi'ndeki incelemelerde herhangi bir iletken kopukluğu, direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlanmadığı belgeleriyle ispatlandı.
Tüm bu bilgi ve belgelerin savcılığa sunulduğu ifade edildi.  

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