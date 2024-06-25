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Türkiye
AA 25.06.2024 23:23

Antalya’da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi

Antalya'da 26 haftalıkken 755 gram ağırlığında prematüre doğan "Mercan Çınar" adındaki bebek, 92 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalya’da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi
[Fotograf: AA]

Kentte yaşayan 27 yaşındaki Buse Değirmenci, hamileliğinin 26. haftasında sancılarının başlaması üzerine Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından erken doğumu gerçekleşen erkek bebek, organları gelişmediği için kuvöze alınıp solunum cihazına bağlandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi uzman doktorları tarafından tedavisine başlanan bebek, 92 günlük zorlu tedavisinin ardından organları gelişti ve vücut ağırlığı 2 kilo 500 grama ulaştı.

"Mercan Çınar" adı verilen bebek, hastanenin yoğun bakımdan çıkan bebeklere yönelik uygulaması kapsamında, mezuniyet cübbesi ve kep giydirilerek taburcu edildi.

Antalya’da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi

"Benim çocuğum mucize bir bebek"

Anne Buse Değirmenci, gazetecilere, daha önce 760'ar gram dünyaya gelen ikizlerinin doğum sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu doğumda ise zorlu bir süreci geride bırakarak erken doğan bebeğiyle hastaneden çıktıklarını dile getiren Değirmenci, doktor ve personele teşekkür etti.

Oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına alan Değirmenci, "Benim çocuğum mucize bir bebek. Yani ben mucizenin gerçek olduğuna inanıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Antalya’da 755 gram doğan bebek 92 gün sonra taburcu edildi

Yeni doğan sorumlusu Doç. Dr. Ali Annagür, uzun süren bir yenidoğan sürecinin ardından Mercan Çınar'ı sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettiklerini söyledi.

Hastane müdürü ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ali Fuat Şengör ise emeklerinin boşa çıkmamasından dolayı sevinçli olduklarını kaydetti.

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