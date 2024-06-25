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Türkiye
AA 25.06.2024 23:03

Bolu'da ilaç mümessilinden para aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soruşturma açıldı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, bir ilaç mümessiliyle anlaşmalı çalışarak kazancın yarısını aldıkları öne sürülen 4 doktor hakkında soruşturma başlattı.

Bolu'da ilaç mümessilinden para aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soruşturma açıldı

Kentte ilaç mümessilliği yapan T.Ş, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 4 ortopedi doktorunun, çalıştığı şirketin piyasaya sürdüğü ilaçları anlaşmalı olarak reçete ettikleri iddiasıyla 5 Haziran'da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) şikayette bulundu.

Hekimlerin, reçete ettikleri her bir ürün için ilaç parasının yarısını aldıklarını ve ilaç kupürlerini fotoğraflayarak WhatsApp aracılığıyla attıklarını savunan T.Ş, bazı doktorların, ilaç yazdıklarını şifreli anlatmak için küpür yerine kuğu emojisi gönderdiklerini iddia etti.

Sağlık Bakanlığının, şikayet konusunu İl Sağlık Müdürlüğüne sevk etmesinin ardından söz konusu hastanelerdeki ortopedi doktorları U.G, H.K, R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu arada soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne ifade veren T.Ş'nin, hekimlerin verdiği kupürler ile gönderdikleri kuğu emojilerinin ekran kayıtlarının yer aldığı 23 sayfalık dosyayı soruşturmayı yürüten yetkililere teslim ettiği öğrenildi.

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