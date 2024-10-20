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Türkiye
DHA 20.10.2024 10:58

Niğde’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Niğde'de karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Niğde’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: İHA]

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Altunhisar kara yolu Yakacık mevkisinde meydana geldi.

S.D yönetimindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen E.T’nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.T.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüste yaralanan 3 yolcu da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazada ölen E.T.'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü S.D. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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