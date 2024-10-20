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Türkiye
DHA 20.10.2024 10:01

İzmir Körfezi kıyısı yosunlarla kaplandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalar, sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz yosunu nedeniyle yeşile büründü.

İzmir Körfezi kıyısı yosunlarla kaplandı
[Fotograf: DHA]

Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalar, sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz yosunlarıyla kaplandı.

Mevsimsel değişimle birlikte kirliliğe bağlı ortaya çıkan yosunlar, kirliliğin arttığı İzmir Körfezi'nde yayılım gösterdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, İzmir iç körfezine atık ve deşarj sularıyla, derelerden gelen girdilerin getirdiği besleyici elementlerin su yosunlarının artmasına neden olduğunu aktararak, iç körfez kıyılarındaki yosunların yıl içerisinde birkaç defa ortaya çıkabildiğini söyledi.

Yosunların deniz ekosistemini dengelediğini dile getiren Prof. Dr. Taşkın, "Yosunlar bir dönem kıyıdan toplandı. Toplanmasına bağlı olarak iç körfezde fitoplankton artışı oldu ve balıkların da solungaçlarını tıkayarak ölümlerine sebep oldu. Her ne kadar bu tür makro yosunları, körfezde istemesek de bu dönem içerisinde buraya gelen besleyici elementleri ve kirliliği düzenlemesi açısından bu yosunların olmasında fayda var" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Kışın azalacak, ilkbaharda yine artacak"

Yosunların insanlara zararı olmadığını dile getiren Prof. Dr. Taşkın, `Görsel olarak kirlilik oluşturuyor. Aşırı yosun artışı ekosisteme zarar veriyor. Yaz sonunda öldüklerinde parçalanması sırasında oksijen kullanılıyor, karbondioksit üretiliyor. Hem oksijensiz bir ortam oluşuyor hem de öldüğü yerde dipte çamursu bir yapı oluşuyor ve ortamda koku oluşabiliyor. Burada yapılabilecek en önemli şey karasal girdiyi, deşarj ve atık suları tamamen kesmek ve sonrasında tarama yöntemiyle dipteki sedimenti toplayıp, karasal ortamda bir bertaraf çalışması yapmak. Besleyici element ve kirli su girdisi engellenirse zaten fırsatçı yosunlar da ortamdan yavaş yavaş çekilecekler” ifadelerini kullandı.

Bazı yosunların fırsatçı ve toleranslı türler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Taşkın, şöyle devam etti:

"Körfeze girdi oldukça yosunlarda da mevsimsel olarak artış gözlenebilir. Kış mevsiminde biraz azalma olsa da ilkbahardan itibaren yine yüksek bir artış olacaktır. Çünkü yosunlar sporlarla ürüyorlar. Kıyıdan toplasanız dahi sporları suda bulunuyor ve koşullar uygun olduğunda yeniden hızlı bir artışla gelişerek ortamı kaplayabiliyorlar."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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