Duman 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.10.2024 10:55

Balıkesir'de 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir'de 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüpheli gördükleri iki araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Araçlarda bulunan 4'ü Filistin, 2'si Sudan ve 1'i Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen ile bu kişileri Midilli Adası'na götürmek isteyen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İki araca ise el konuldu.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri İ.H.A (24) ve V.C. (38) ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
İzmir Körfezi kıyısı yosunlarla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Türk savunma sanayiinin yeni araçları robotlarla SAHA'ya çıkıyor
11:18
Türkiye, 2025'te elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yüzde 47,8'e çıkarmayı hedefliyor
11:13
Endonezya'da devlet başkanı seçilen Subianto, yemin ederek göreve başladı
11:09
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
11:11
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu
11:07
Savunmadaki yerlileştirme başarısı SAHA'ya taşınıyor
Kastamonu'da ormanlar karla kaplandı
Kastamonu'da ormanlar karla kaplandı
FOTO FOKUS
Arkadaşının emanet arabasını konteynerin üzerine koydu
Arkadaşının emanet arabasını konteynerin üzerine koydu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ